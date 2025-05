Il Milan cambia tutto: “Il nuovo allenatore per il 2026 sarà…” / News

Il progetto Milan per questa stagione è chiaramente naufragato, a maggior ragione dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Il club rossonero dunque dovrà cambiare tutto, a partire dall'allenatore. La conferma arriva anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che in diretta Sky ha ribadito: "L'allenatore del prossimo anno del Milan sicuramente non sarà Sergio Conceicao". Ma la domanda, dunque, nasce spontanea: chi si siederà sulla panchina rossonera in vista della stagione 2025/2026?