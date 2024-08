Mercato Milan – Bomba Fofana! Ma un big spiazza tutti: “Ha chiesto la cessione”

Emerson Royal è pronto a sbarcare a Milano, ma il calciomercato del Milan prosegue senza sosta. Il club rossonero ha ancora diverse situazioni da affrontare, sia per il mercato in entrata che per quanto riguarda quello in uscita. Il prossimo grande obiettivo da centrare è il centrocampista di quantità, con Fofana in cima alla lista. Ma non solo, perché il Milan ha anche altri nomi in mente, con tre profili particolarmente caldi, ma con un occhio pure alle possibili cessioni (una molto pesante) e al colpo in attacco. Insomma, ancora tantissima carne al fuoco per il calciomercato rossonero. E di tutto questo parliamo proprio in questa nostra raffica di mercato del Milan, un argomento dopo l'altro: partiamo subito con le ultime news che riguardano Fofana per poi scorrere una per una tutte le altre novità <<<