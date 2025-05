Capello: “Poche occasioni per il Milan, il Bologna merita la Coppa”

"Il Bologna merita la Coppa, anche se a essere onesti la partita di Roma non è stato un bello spot per il calcio italiano. La gara non mi è piaciuta, i rossoblù hanno trovato il guizzo vincente con Dan Ndoye - giocatore importante, oltre che generoso -, ma altre volte in stagione mi avevano divertito di più. Ci sta, in una finale tutto diventa più complicato. Ma il Bologna il suo gol l’ha fatto, pur senza creare chissà che, e poi l’ha difeso bene. Nel mirino finisce, invece, inevitabilmente la prestazione del Milan.