Milan, ecco Lazetic: prima le visite mediche e poi la firma

L’attaccante serbo è giunto a Milano e sta effettuando le visite mediche. In serata è attesa la firma con il Milan.

Redazione Il Milanista

Manca davvero poco all’ufficialità, ma di fatto Marko Lazetic è un giocatore del Milan. L’attaccante serbo è giunto a Milano in mattinata e sta svolgendo le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Terminati i test, la punta firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 5 anni. Il giocatore classe 2004 arriva dalla Stella Rossa, club serbo al quale andranno 5 milioni per la chiusura dell’operazione. Tutto pronto dunque per colui che viene definito come il nuovo Vlahovic. Ma vediamo insieme chi è il nuovo acquisto rossonero.

Lazetic ha 18 anni e in Serbia è già considerato un talento. Il ragazzo è alto 192 centimetri, ha fisicità e potenza, abbinati a un’ottima tecnica. Ha esordito a 16 anni con la maglia della Stella Rossa grazie a mister Dejan Stankovic. Con il club serbo ha disputato 17 gare di campionato e ha messo a segno 1 gol il 16 ottobre scorso (nel 7-1 contro il Kolubara). Grazie a questa rete è diventato il terzo marcatore più giovane nella storia del club. Nel 2020-21 è andato in prestito al Graficar, nella Serie B serba. Qui ha segnato 4 reti in 14 presenze, prima di tornare alla base. Il Milan ha fiutato l’affare e ha anticipato molte big europee a lui interessate.

Il Milan e la Stella Rossa hanno trovato l’accordo nelle scorse ore. Le due società hanno concluso la trattativa a 4 milioni di euro più 1 di bonus. Come riferito da mozzartsport.com, tra i bonus ci sono anche 500 mila euro in caso di qualificazione del club meneghino alla prossima Champions League. Con molta probabilità il giocatore sceglierà il numero 28 per la sua maglia rossonera. Questo infatti è il suo numero preferito, che è disponibile nella lista del Milan.