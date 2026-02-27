Milan, Mister Rastelli sull’incontro contro la Cremonese

La gara contro al squadra di Nicola potrebbe mettere in difficoltà il Milan di Massimiliano Allegri: le parole di Rastelli

L’allenatore Massimo Rastelli nei giorni scorsi ha discusso della lotta per non retrocedere. Ha messo in evidenza la Cremonese, avversaria del Milan nel match di domenica 1° marzo alle 12.30 allo stadio “Giovanni Zini”, in occasione della 27° giornata del campionato di Serie A Enilive. Qui di seguito riporta le sue opinioni sulla squadra guidata da mister Davide Nicola, che dopo un inizio promettente sta affrontando un periodo molto difficile.

Le osservazioni di Massimo Rastelli: “Sono stato colpito da questo rallentamento dopo una partenza così positiva e le prestazioni che rivelavano una formazione compatta, capace di mettere in crisi gli avversari. Negli ultimi mesi stanno attraversando un momento complicato. In questa Serie A è facile che entri in gioco la paura. Sono convinto che abbiano le risorse e le abilità necessarie per superare questa situazione, supportati da un allenatore capace di gestire momenti complessi”.