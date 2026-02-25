La designazione arbitrale per Cremonese-Milan: dirige Massa

Cremonese-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Massa sarà il direttore di gara, Guida e Maggioni al VAR.

Archiviata la sconfitta contro il Parma, è già tempo di pensare alla prossima gara. Domenica alle 12.30 il Milan scenderà in campo allo Zini contro la Cremonese. Vediamo ora il team arbitrale scelto per dirigere il match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la ventisettesima giornata di Serie A: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida tra Cremonese e Milan a Davide Massa, della sezione di Imperia. Insieme a lui ci saranno Meli e Alassio come assistenti, mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Guida e Maggioni.