Milan, Jashari: “Inizio complicato ma ora…” Le parole

Il centrocampista del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui tratta diversi temi tra cui il suo inizio con la squadra

L’ex giocatore del Club Brugge ha rilasciato alcune dichiarazioni oggi ai microfoni di Milan TV, il canale ufficiale del club rossonero: ecco cosa ha detto.

Riguardo all’inizio stagione: “All’inizio è stato certamente complicato perché sono arrivato qui dopo lunghe trattative e poi, dopo tre o quattro settimane, ho subito un infortunio: è stata davvero una seccatura. Tornare in campo non ci ha messo troppo tempo, ma penso che un altro aspetto di un infortunio sia riacquisire quel livello di prestazione che so di poter mantenere e che può giovare alla squadra. Il mio obiettivo, ogni volta che sono in campo, è supportare la squadra e guadagnare la fiducia dell’allenatore e dei miei compagni, in modo che possano comprendere le mie capacità e contribuire. Sono molto contento di aver potuto esprimere il mio potenziale nelle ultime partite e di aver vissuto momenti positivi: è fondamentale continuare su questa strada. “

Sulla possibilità di allenarsi e giocare accanto a Modric: “Avere Luka nella nostra squadra, soprattutto nella mia posizione, è un’esperienza straordinaria. Questo è il mio primo anno a questo livello, in Italia e in un grande club come il Milan: avere accanto un giocatore del suo calibro e osservare il suo comportamento in campo è incredibile. Ritengo sia estremamente importante apprendere il più possibile e cercare di raccogliere insegnamenti: ogni calciatore ha il suo modo di giocare, ma se riesci a imparare dai piccoli dettagli di un Pallone d’Oro sarebbe fantastico. Questo è ciò che intendo fare. “