Milan, Nicola perde pezzi: un big out per domenica

La gara tra Cremonese e Milan si avvicina sempre di più e Nicola perde un pilastro della difesa: ecco il nome

Ci sono cattive notizie per Nicola in preparazione del match di domenica contro il Milan. A causa di un infortunio muscolare alla coscia, che gli ha impedito di partecipare anche alla gara allo stadio Olimpico contro la Roma, il capitano dei grigiorossi, Baschirotto, dovrà rinunciare anche a questa partita. Nei prossimi giorni, il difensore effettuerà ulteriori controlli che chiariranno con maggiore precisione i tempi di recupero. È importante ricordare che all’andata fu proprio Baschirotto a realizzare il gol che portò in vantaggio la sua squadra.

Bisogna anche valutare le condizioni di Martin Payero, che ha dovuto lasciare il campo per un infortunio all’inizio del secondo tempo contro la Roma, rivelatosi essere una contusione al ginocchio. Non si tratta di un problema serio, ma è da vedere se Nicola deciderà di convocarlo.