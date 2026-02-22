LIVE |Milan-Parma: 0-1| Troilo porta in vantaggio gli emiliani

Il Milan è pronto ad affrontare il Parma nel match valido per la 26a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!

Termina la gara, il Parma batte il Milan: 0-1

7 minuti di recupero

85’- Dentro Nkunku e Athekame, fuori Jashari e Tomori

84’- GOAL! L’arbitro conferma la sua decisione e la rete è di Troilo

81’- Il Parma riesce a segnare ma c’è un controllo var in corso

76’- Dentro Ondreijka, fuori Strefezza

64’- Palo per Leao che calcia bene sull’angolo lontano del portiere dopo aver agganciato un bel cross, rimessa dal fondo

62’- Cambi per Allegri, Dentro Pavlovic e Fullkrug, fuori Estupinan e Pulisic

59’ – Cambi per il Parma, Fuori Bernabe e Ordonez, dentro Nicolussi Caviglia e Sorensen

52’- Giallo per Leao

Secondo tempo



45+4′- Finisce qui il primo tempo

45′- Ci saranno 4 minuti di recupero

41′- Altra ottima occasione per il Milan: palla bellissima di Bartesaghi per Rabiot, sponda di testa per Pulisic che calcia di controbalzo. Fuori non di molto

37′- Si fa vedere anche il Parma con Strefezza, che si libera con un tunnel e conclude da fuori. Conclusione centrale bloccata da Maignan

35′- Prima vera occasione per il Milan: palla forte e bassa in area di Saelemaekers per Pulisic, conclusione disinnescata da Corvi che ha chiuso il poco specchio disponibile

32′- Primo giallo della gara, è per Saelemaekers che stende Strefezza vicino alla linea di fondo

30′- Punizione laterale per il Milan calciata da Modric, colpisce Leao di testa, blocca ancora Corvi

25′- Fa fatica a trovare lo spazio il Milan, col Parma che tutto schiacciato dietro concede poco. Circolazione palla per ora abbastanza sterile

21′- Primo scambio tra Pulisic e Leao, con l’americano che sullo stretto trova un po’ di spazio per calciare. Blocca Corvi centralmente

18′- Buona riconquista da parte di Tomori su Strefezza, palla a Jashari che ci prova dal limite ma colpisce male, palla a lato

15′- Lungo possesso palla per i rossoneri ora, che fraseggiano nella metà campo del Parma

10′- Loftus-Cheek ha avuto la peggio e non può continuare, al suo posto entra Jashari

7′- Saelemaekers prova ad inventare un cross in rabona per Loftus-Cheek, si scontrano l’inglese e il portiere del Parma Corvi. Brutto impatto tra i due, gioco fermo

2′- Già pericolosissimo il Parma, bellissimo cross di Valeri per Pellegrino che colpisce col destro al volo. Palla di poco a lato, c’è però deviazione e sarà corner

1′- Inizia il primo tempo

-Problema per Gabbia nel riscaldamento, al suo posto giocherà De Winter

CI SIAMO! A breve il Milan affronterà il Parma a San Siro nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. Segui il live testuale