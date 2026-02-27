Milan, Champions League obiettivo principale? Il punto

L'Inter scappa e il Milan non deve rimanere imbottigliato nella gara per il piazzamento in zona Champions League

Il campionato di Serie A Enilive, con l’arrivo di marzo, si fa sempre più avvincente. Mentre le altre squadre sembrano lontane dalla vetta, la competizione per la Champions League è intensa e ha visto l’emergere di nuove contendenti negli ultimi giorni. Anche la battaglia per la salvezza si fa sentire nella parte bassa della classifica: a parte Verona e Pisa che appaiono quasi già spacciate, ci sono almeno cinque squadre che stanno lottando per rimanere nella massima serie.

L’ex difensore e attuale allenatore della Pianese in Serie C, Alessandro Birindelli, ha condiviso le sue opinioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. com. Questo è ciò che pensa riguardo la corsa per lo Scudetto e la Champions League: “Per la Champions ci sarà competizione fino all’ultima giornata, le squadre in corsa sono quelle che vediamo ora. L’Inter può perdere solo lo Scudetto”.