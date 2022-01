Daino: “Giusto il pari con la Juve. Il Milan non può continuare con Ibra”

L’ex difensore ha parlato del pareggio di ieri sera tra il Milan e i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni anche su Ibrahimovic.

Redazione Il Milanista

Daniele Daino ha commentato il pareggio di ieri sera tra Milane Juve a Zona Gol, trasmissione di TMW Radio. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore:

Sul pareggio tra Milan e Juve: "Un pari che ci sta per quello che abbiamo visto. Partita giocata bene come atteggiamento difensivo, pochissime occasioni da gol. È la classica partita dove è mancato il colpo del singolo. È un pari che accontenta di più la Juve per la continuità, ma non il Milan".

Occasione persa per il Milan: "Mi viene da pensare che il Milan debba recuperare molti elementi, ma soprattutto una condizione migliore. C'è qualche giocatore sottotono. Con il recupero di Calabria e soprattutto di elementi a centrocampo può tornare a fare bene. Tonali ha fatto una prestazione di sostanza, ma nelle ultime partite ha faticato. Il ritorno di Kessiè e di Bennacer sarà fondamentale”.

Sulla corsa scudetto: “La Juve per il quarto posto ha dimostrato di esserci. Il Milan deve stare attento a non essere risucchiato se non ritrova alcune cose viste a inizio stagione. Ora ci sarà il derby, che sarà il crocevia. Se vincesse l'Inter, per lo Scudetto sarebbe quasi tutto deciso. E per il Milan si farebbe dura. Vista la Juve e il Napoli, oltre che l'Atalanta, occhio che il quarto posto può essere in pericolo".

Su Ibrahimovic: "L'età corre e purtroppo ha già un'età importante. È riuscito comunque a fare qualcosa d'importante in un campionato come il nostro. Purtroppo iniziano questi acciacchi, questa è una decisione che dovrà prendere con calma il giocatore stesso. Il Milan è cresciuto molto nei suoi giovani anche per merito suo. Certo, il Milan non può pensare di affidarsi ancora a lui lì davanti, ma dovrà cercare di trovare un giovane con qualità giuste per il Milan".

Sulla prestazione del Milan: "Sono rimasto contento della prestazione, anche perché c'era una Juve in crescita. La preoccupazione è data dalle altre squadre. Il Napoli ha ricominciato a correre, nonostante manchino ancora elementi importanti. Poi c'è l'Atalanta che è una squadra che non molla, quindi i posti per la Champions sono quattro, pochi. E c'è da stare attenti. Vedendo questo Milan con diversi problemi c'è da tenere gli occhi aperti".