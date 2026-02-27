Milan, Beccantini commenta l’operato di Allegri: le parole

Il tecnico del Milan rischia di aumentare il dibattito intorno al suo operato: la vittoria contro la Cremonese diventa chiave

Dopo le recenti partite difficili, il Milan scenderà di nuovo in campo contro la Cremonese. I rossoneri sono chiamati a proteggere il loro secondo posto, mentre l’Inter ha già un vantaggio di dieci punti in classifica. Per approfondire le attuali questioni legate al club Roberto Beccantini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul periodo attuale del Milan.

Allegri ha dato il massimo con questa squadra? Quali critiche gli si possono muovere?

“Dal punto di vista dei risultati, direi di sì. Per quanto riguarda il gioco, Max è proprio questo. I punti persi contro avversarie di medio livello riguardano la manovra di gioco. La sua squadra, quando subisce pressione, riesce a gestire. Ma se deve costruire l’attacco, si complica. A livello tattico, comprendo l’emergenza, ma vedere Leao come centravanti non mi convince affatto. Il portoghese ha bisogno di spazio per scatenare il contropiede. Quando è spalle alla porta, si basa sugli episodi, che non sempre sono sufficienti. “