Intervento riuscito per Loftus-Cheek: i tempi di recupero

Il Milan comunica la riuscita dell'intervento per Ruben Loftus-Cheek. Ecco i tempi di recupero riportati dal comunicato.

L’intervento a cui si è sottoposto Ruben Loftus-Cheek è andato a buon fine, lo riporta il comunicato pubblicato pochi minuti fa dal club rossonero. La buona notizia è che il calciatore tutto sommato sta bene ed è stato anche dimesso dall’ospedale, quella negativa è che la sua stagione è praticamente conclusa. Con due mesi stimati come tempi di recupero, il centrocampista inglese si perderà praticamente tutto il finale di campionato. Ecco di seguito i comunicato del Milan:

“AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane”.