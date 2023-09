Gattuso si presenta al Marsiglia: “Marcelino? Vedo il calcio diversamente”

L'ex tecnico e giocatore del Milan Rino Gattuso ha parlato per la prima volta da mister dell'Olimpique Marsiglia...

In esclusiva durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dell'Olimpique Marsiglia, ha parlato Gennaro Gattuso che ha detto: "Rispetto il lavoro di Marcelino (ex tecnico OM), ma vedo il calcio diversamente. Niente 4-4-2, preferisco il 4-3-3 o il 4-2-3-1, costruire dal basso, il possesso, occupare la metà campo avversaria, prendere rischi”.