Il nuovo Milan di Ruben Amorim comincia a prendere forma a partire da questi primi giorni di ritiro a Milanello. Il tecnico portoghese sembra avere le idee chiare sulla rosa che vorrà a vedere a disposizione: un mix di calciatori esperti e giovani che possano permettere al club di aprire un ciclo vincente.

Ed è proprio per tale motivo, che nasce l’interesse per un giovane talento greco. Stiamo parlando di Konstantinos Karetsas, fantasista 18enne del Genk che a suon di ottime prestazioni è già finito nel mirino di diversi top club europei.

Caratteristiche e costi dell’operazione

Nato in Grecia nel 2007, il trequartista si è fatto notare nell’ultima stagione dove ha registrato la bellezza di 18 assist in tutte le competizioni disputate. Abile nel ricoprire più ruoli in mezzo al campo, Karestas rappresenterebbe un gran colpo per il nuovo Milan. Nonostante la sua giovane età, si è imposto brillantemente anche in competizioni europee. Nella stagione appena terminata, si è infatti fatto notare anche in

in

Europa League

dove ha realizzato due gol e cinque assist con la maglia del Genk.

Il 18enne sembra avere davanti a sé una grande carriera, e se la dirigenza rossonera vorrà portarlo a Milano dovrà senz’altro accelerare i tempi.

Il club belga per lasciare partire Karestas parte da una richiesta alta: si parla di 35-40 milioni di euro. Cifra dettata dal fatto di aver blindato il gioiellino fino al 2029. Gli uomini mercato dei rossoneri continuano a monitorare la situazione, studiando la giusta proposta da formulare al Genk. Le prossime settimane potranno sicuramente raccontarci qualcosa in più.