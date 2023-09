News Milan | Repubblica svela una grande notizia: “Ora Cardinale vuole…”

Come riferisce ad esempio Calcio e Finanza, il bilancio rossonero è tornato finalmente in utile dopo ben 17 anni e i ricavi dell'ultima stagione - ottenuti anche con nuove grandi sponsorizzazioni e introiti commerciali - hanno superato quota 400 milioni di euro , un nuovo record nella storia del Milan . Ma il percorso è solamente all'inizio.

Il brand Milan sta crescendo sempre di più a livello internazionale, proprio grazie alle iniziative di Cardinale e soci. Un altro importante passo per la crescita del club rossonero che è in lavorazione è ovviamente il nuovo stadio di proprietà. Il Milan ha avviato ufficialmente l’iter per il nuovo stadio a San Donato, un progetto da circa 1,1 miliardi di euro. L'idea di Cardinale è quella di avviare i lavori nel 2025 per riuscire a inaugurare il nuovo stadio del Milan nel 2028. E non è ancora tutto.