Mercato Milan | Pellegatti fa sognare i tifosi: “Fidatevi di quello che vi dico…”

Il tonfo nel derby non ha affossato il Milan, che ha ripreso a correre e - soprattutto - a fare risultati postivi. C'è ancora tanta strada da fare in campionato e in Champions League e intanto la dirigenza rossonera guarda già avanti. Furlani e Moncada infatti continuano a muoversi e a lavorare sul fronte del mercato, che porterà nuove sorprese in ottica Milan nel prossimo futuro. Tra gennaio e la prossima estate infatti sono attese news decisamente importanti dal calciomercato rossonero.