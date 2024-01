Casini sul servizio delle Iene: “Gli arbitri in Italia sono i tra i migliori”

A margine dell'assemblea di Lega ha parlato il presidente Lorenzo Casini che sul servizio andato in onda alle Iene ha detto: "Non se n'è parlato. È un servizio televisivo, so che è stato molto commentato: la Serie A sarebbe vittima paradossalmente. In quelle che sono poi le proposte di riforma c'è anche il tema arbitrale: siamo d'accordo che la qualità degli arbitri italiani è tra le più alte al mondo. Discuterli è un errore”.