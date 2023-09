Ancora Cardinale: “Tutti pensano che io sia esperto di private equity, ma…”

Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale ha parlato di Milano ma non solo. Sentite tutte le sue parole in merito...

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha parlato ai microfoni del New York Post dicendo: “Tutti pensano che io sia un esperto di private equity, ma in realtà non lo sono. Utilizzo le competenze e la mia formazione, ma il viaggio che sto percorrendo è qualcosa di diverso. Non so come definirlo, ma quello che stiamo costruendo è un ibrido tra private equity, impegno operativo e creazione di aziende con una mentalità di soluzioni di capitale: ci piace portare capitale scalabile per risolvere i problemi”.

Ancora le sue parole — “Circa il 40% delle aziende in portafoglio è costituito da società nate da zero, tutte con flussi di cassa positivi o in pareggio fin dall'inizio e che stanno risolvendo una lacuna o una dislocazione nei rispettivi settori. Se si guarda al private equity, negli ultimi 40 anni non c'è stata alcuna innovazione. In questo contesto, il mondo non ha bisogno di un altro fondo di private equity del mercato intermedio. Quindi il punto è: qual è la vostra legittima ragione di esistere?".

