Il rinnovo di Adrien Rabiot entra nella fase decisiva e il Milan punta a chiudere entro Natale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo accordo dovrebbe essere ufficializzato prima delle feste. Il progetto prevede un prolungamento fino al 2030, con un'opzione per un'ulteriore stagione, che andrebbe a sostituire l'attuale contratto in scadenza nel 2028.

A spingere per una conclusione rapida è Gerry Cardinale. Il proprietario rossonero considera il centrocampista francese uno dei punti fermi del progetto e vorrebbe annunciare il rinnovo entro la fine dell'anno. Nei giorni scorsi, rispondendo alla possibilità che il prolungamento diventasse un regalo di Natale per i tifosi, aveva commentato: «Assolutamente, e lo sarà anche per me».

I contatti erano iniziati già da diverse settimane, con un confronto costante con la madre e agente del giocatore, Veronique. A metà novembre si parlava di un'intesa vicina sui punti principali e ora il club vuole arrivare alla firma senza ulteriori rallentamenti.

Le cifre del nuovo contratto

Attualmente Rabiot percepisce circa 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra destinata a salire con il nuovo accordo., che lo porterebbe tra i giocatori più pagati della rosa. I dettagli economici, tuttavia, non sono stati confermati ufficialmente.

L'investimento resta legato anche al costo contenuto dell'operazione iniziale: nell'estate 2025 il Milan aveva versato 7 milioni al Marsiglia per assicurarsi il centrocampista.

A rendere ancora più importante il rinnovo sono soprattutto le prestazioni. Con 5 reti in campionato, Rabiot è il centrocampista più prolifico della Serie A e nelle ultime sette giornate ha partecipato a un gol o a un assist in ogni partita. Un rendimento che lo ha reso centrale nel Milan di Ruben Amorim, attualmente a quattro punti dalla vetta, come raccontato nella nostra analisi della classifica dopo il 5-1 al Frosinone.

Anche il rapporto con l'allenatore sembra essere un elemento importante. Dopo l'ultima partita, il francese aveva ribadito la fiducia ricevuta da parte del tecnico, come emerge dalle sue parole sul rapporto con il mister. Il prolungamento sarebbe quindi la conferma contrattuale di un'intesa già consolidata sul campo.