Il Milan dovrà rinunciare a Modric e Pavlovic per la partita di domani pomeriggio ad Atene in Europa League, ma recupera Tomori

Il momento non è dei migliori per il Milan per quanto concerne gli infortuni dei calciatori.

Dopo la netta vittoria contro il Frosinone di domenica a San Siro, si aggiungono alla lista Luka Modric e Strahinja Pavlovic.

Il giocatore croato sta affrontando un problema al muscolo retto femorale della coscia destra, il che lo costringerà a saltare con ogni probabilità anche la prossima partita contro il Cagliari in Serie A, mentre il serbo dovrà sottoporsi a nuovi esami come parte del suo percorso di recupero dopo un episodio di coliche renali.

Contemporaneamente, Amorim può celebrare il rientro di un giocatore.

Mentre Ruben Amorim deve affrontare l'assenza di Modric e Pavlovic, può comunque gioire per il ritorno di Fikayo Tomori, che era assente nella sfortunata gara contro il Bologna. Il Corriere dello Sport di stamattina aggiorna sulla situazione degli infortunati del Milan con il titolo: "Modric fuori: niente Grecia. Tomori è tornato". Il rientro di Fikayo Tomori offrirà ad Amorim l'opportunità di avere un'alternativa per Koni De Winter e Sankhoun Diawara, soprattutto in mancanza di Pavlovic, che sarebbe stato il titolare.