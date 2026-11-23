27 punti in 12 partite che portano ad un quarto posto dietro l'Inter per due punti
Di seguito si presenta la classifica di Serie A aggiornata fino alla domenica della dodicesima giornata di campionato, in attesa della gara di questa sera che vedrà Monza e Fiorentina sul campo da gioco alle 20:45
Lazio – 32 punti (12)
Roma – 30 punti (12)
Inter – 29 punti (12)
Milan – 27 punti (12)
Como – 26 punti (12)
Juventus – 21 punti (12)
Frosinone – 20 punti (12)
Napoli – 18 punti (12)
Bologna – 18 punti (12)
Genoa – 16 punti (12)
Cagliari – 16 punti (12)
Atalanta – 15 punti (12)
Torino – 14 punti (12)
Lecce – 10 punti (12)
Fiorentina – 9 punti (11)
Parma – 8 punti (12)
Sassuolo – 8 punti (12)
Monza – 7 punti (11)
Udinese – 6 punti (12)
Venezia – 6 punti (12)
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