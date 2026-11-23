Il racconto di Adrien Rabiot riguardo ai suoi primi contatti con il tecnico del Milan, Ruben Amorim, una volta tornato dalle ferie dopo il Mondiale

Adrien Rabiot, figura centrale del Milan in questo avvio di campionato, è stato intervistato dall'emittente francese Telefoot durante il ritiro della Nazionale.

Durante questo incontro, ha toccato diverse tematiche, comprese le sue esperienze con il club rossonero.

Tra le cose discusse, Rabiot ha menzionato i primi incontri con Ruben Amorim al suo ritorno dal Mondiale, sottolineando il clima di fiducia che si è creato immediatamente con il tecnico portoghese, che per la prima volta si trova alla guida del Milan.

Le affermazioni di Adrien Rabiot a Telefoot: "Il mio inizio di stagione molto positivo con statistiche favorevoli? È vantaggioso avere giocatori capaci di fare la differenza senza dover essere necessariamente attaccanti. Questo incoraggia chi ci circonda. Al Milan ci sono parecchi giocatori giovani ed è fondamentale che possano avere modelli da seguire nella vita quotidiana. Ero tornato dalle vacanze da solo una settimana e lui già mi accennava al rinnovo; gli ho risposto: "Mister, calma" (ride, ndr). Tuttavia, per un calciatore è davvero rilevante ricevere questa fiducia: il mister si fida di noi, ha una grande considerazione e ci fa sentire parte integrante del progetto. "