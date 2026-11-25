Il mercato invernale del Milan comincia a prendere una direzione precisa, e non è quella che molti si aspettavano. Più che un difensore centrale, secondo quanto riportato da Tuttosport, la priorità rossonera per gennaio è un terzino sinistro. Il motivo è semplice: sulla corsia mancina Amorim non ha trovato le garanzie che cercava.

Davide Bartesaghi ha alternato buone prove a partite più complicate e deve ancora completare la sua crescita. Pervis Estupiñán, invece, continua a faticare, tanto che il suo nome è già finito tra i possibili partenti della sessione invernale. Due soluzioni che non bastano a un allenatore che chiede molto ai suoi esterni.

Balde, il nome in cima alla lista

Il profilo che più interessa è quello di. Lo spagnolo, classe 2003, al Barcellona sta trovando pochissimo spazio: conha messo insieme meno di 130 minuti in questa stagione. Una situazione che potrebbe favorire un trasferimento, anche se il prezzo resta alto: la valutazione indicata è di circa

Il Milan potrebbe giocarsi una carta importante. Balde è assistito da Jorge Mendes, agente con cui i rossoneri hanno un rapporto consolidato e che avrebbe già parlato con il presidente blaugrana Joan Laporta del futuro del giocatore. È lo stesso Mendes che negli ultimi giorni ha proposto al club altri profili.

La concorrenza, però, non manca. Secondo Tuttomercatoweb anche la Juventus si è mossa sul terzino catalano, mentre sullo sfondo ci sarebbero alcuni club di Premier League. Una corsa affollata, che rischia di far salire ulteriormente il prezzo.

L'alternativa Miranda

Per questo il Milan valuta anche altre strade. Tra le opzioni è tornato d'attualità, oggi aled ex: un vecchio pallino della dirigenza rossonera, che lo seguiva già prima del suo trasferimento in Emilia., con esperienza già maturata in Serie A, anche se al momento non risultano contatti con il club rossoblù.

A gestire il dossier sarà con ogni probabilità Markus Krösche. Il dirigente tedesco, il cui arrivo è ormai questione di ufficialità, è già a Milano: il mercato di gennaio sarà il suo primo banco di prova in rossonero. Sul tavolo non c'è solo la fascia sinistra: per l'attacco restano vivi il sogno Endrick e la pista che porta a Fotis Ioannidis dello Sporting.

Alla riapertura del mercato manca più di un mese e, nel frattempo, il campo darà altre indicazioni. Domani alle 18.45 il Milan affronta l'Olympiacos al Pireo in Europa League. Sulla sinistra il ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupiñán è ancora aperto: ogni partita, per entrambi, vale come un esame.