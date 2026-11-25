Sia il Milan che la Juventus stanno seguendo con attenzione Alejandro Balde, terzino sinistro del Barcellona nato nel 2003; è fondamentale prestare attenzione anche alla Premier League. Il giovane Balde, che ha accumulato meno di 130 minuti di gioco in questa stagione agli ordini di Hans Flick, è tra i nomi considerati per rafforzare la squadra rossonera a gennaio. Il Milan, infatti, sembra orientato verso l'acquisto di un terzino sinistro piuttosto che di un difensore centrale, poiché Bartesaghi ed Estupinan non stanno offrendo le prestazioni necessarie per il tecnico Amorim. Il costo del suo trasferimento, stimato in 50 milioni, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante nel mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttomwercatoweb.com, la Juventus sarebbe interessata al calciatore. Inoltre, il Milan deve considerare non solo la pressione interna della concorrenza italiana, ma anche l'interesse da parte di alcuni club della Premier League per Alejandro Balde. Un attore cruciale nella situazione potrebbe essere l'agente Jorge Mendes, già attivamente coinvolto nel mercato del Milan durante l'estate, che ha avuto colloqui con il presidente del Barcellona, Joan Laporta, per valutare le prospettive future del giocatore.