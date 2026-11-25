L'infermeria del Milan si arricchisce di un altro nome alla vigilia della trasferta europea. Francesco Camarda non ha preso parte alla rifinitura di questa mattina a Milanello, iniziata poco dopo le 11, a causa di un problema alla caviglia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, salvo sorprese il classe 2008 non sarà convocato per la sfida contro l'Olympiacos.

Un'assenza in più per Rúben Amorim, che dovrà già rinunciare a Luka Modrić e Strahinja Pavlović, entrambi fermi come previsto. Restano indisponibili anche Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Loftus-Cheek, alle prese con problemi fisici di più lunga durata. Una situazione che obbliga il tecnico portoghese a rivedere diverse soluzioni.

In attacco, Gonçalo Ramos resta l'unico centravanti di ruolo, con Alphadjo Cissé come prima alternativa. Proprio Cissé era stato preferito a Camarda nel 5-1 al Frosinone, una partita dopo la quale il giovane attaccante ha commentato con soddisfazione la prova della squadra. Per Camarda, invece, lo spazio in questa stagione è stato limitato: finora ha raccolto 83 minuti in Europa League e 41 in Serie A.

Dalla stessa seduta è arrivata una notizia positiva. Fikayo Tomori è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà nuovamente a disposizione dopo circa un mese di stop. L'inglese, di cui avevamo raccontato il percorso verso il rientro, dovrebbe iniziare dalla panchina, rappresentando un'opzione durante la partita al posto di uno tra De Winter e Diawara.

La trasferta del Pireo è particolarmente importante per il cammino europeo. Il Milan ha raccolto appena 3 punti in quattro giornate di Europa League: dopo il successo per 4-0 a Salisburgo sono arrivate tre sconfitte, l'ultima in casa contro il Ferencváros. L'Olympiacos di Imanol Alguacil, invece, è a quota 10 e occupa le prime posizioni della classifica. Per i rossoneri, attualmente nel gruppo di testa in campionato, è arrivato il momento di cambiare passo anche in Europa.

Dopo pranzo la squadra partirà alla volta della Grecia. Alle 19, ora italiana, Amorim parlerà in conferenza stampa insieme ad Ardon Jashari, candidato a partire titolare in regia al posto di Modrić. Il calcio d'inizio di Olympiacos-Milan è fissato per domani, giovedì 26 novembre, alle 18:45 allo stadio Karaiskakis.