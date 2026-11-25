Giovedì, il Milan sfiderà l'Olympiacos nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League: ecco le formazioni previste e le informazioni utili per l'incontro

Dopo aver ottenuto una vittoria in campionato, il Milan guidato da Ruben Amorim deve assolutamente riprendersi anche in Europa League.

I rossoneri saranno in campo contro l'Olympiacos ad Atene per il match che si svolgerà nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, con inizio previsto alle 18.45 di giovedì 26 novembre.

Di seguito vengono fornite tutte le informazioni necessarie riguardo alla partita: formazioni previste, ultime notizie, arbitri, e le modalità per seguire l'evento in diretta.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)16 Maignan34 Gila 5 De Winter 13 Diawara 33 Bartesaghi80 Musah 30 Jashari 12 Rabiot22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic

In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 23 Tomori, 2 Estupinan, 47 Perera, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan 55-45, Moreira-Hutchinson 70-30, Pulisic-Cisse 60-40Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric, PavlovicSqualificati: /Diffidati: /

Le ultime dai campiAmorim ha preferito non applicare il consueto turnover massiccio che ha caratterizzato le precedenti partite di Europa League, ma, a causa degli infortuni, incluso l’aggiunta di Pavlovic e Modric per domani, e con il recupero di Tomori, le opzioni a disposizione sono limitate. Davanti a Maignan, che torna titolare dopo la squalifica contro il Ferencvaros, la difesa conferma la linea a quattro composta da Gila, De Winter, Diawara e uno tra Bartesaghi ed Estupinan sulla sinistra. In mezzo al campo, privo di Modric, Jashari avrà l'occasione di partire titolare con Musah e Rabiot. In attacco ci sarà sempre Goncalo Ramos, coadiuvato da Diego Moreira e Pulisic, anche se Cisse è pronto a scendere in campo dal primo minuto e potrebbe sostituire uno dei due attaccanti dall'inizio.