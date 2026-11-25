Non è solo il Milan a fare i conti con le assenze alla vigilia della quinta giornata di Europa League. Anche l'Olympiacos dovrà rinunciare a un giocatore importante: secondo il portale greco Sportday.gr, Leon Bailey non sarà a disposizione per la gara di domani sera allo stadio Karaiskakis.

L'esterno giamaicano, conosciuto in Italia per la parentesi alla Roma e in precedenza protagonista all'Aston Villa, si è infortunato nell'ultima partita di campionato, vinta 6-2 dalla squadra di Imanol Alguacil contro l'Iraklis. Gli esami avrebbero evidenziato una lesione al bicipite femorale destro: lo stop previsto è di circa un mese, con un rientro che non dovrebbe arrivare prima di Natale.

In casa rossonera l'infermeria è ancora più affollata. Oltre a Luka Modrić, fermato da un problema al retto femorale, mancherà Strahinja Pavlović. A loro si aggiungono i lungodegenti Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze e Loftus-Cheek. Una buona notizia arriva da Tomori, tornato a disposizione, anche se destinato inizialmente alla panchina.

Le probabili scelte di Amorim

Le assenze costringono il tecnico portoghese a cambiare. Secondo le ultime indicazioni,dovrebbe affidarsi al 4-3-3 conin porta, nuovamente titolare in Europa dopo aver scontato la squalifica contro il Ferencváros. In difesa spazio a, conleggermente favorito su

A centrocampo l'occasione è per Jashari, che dovrebbe prendere il posto di Modrić, affiancato da Musah e Rabiot. In attacco il tridente dovrebbe essere composto da Moreira, Ramos e Pulisic, con Hutchinson e Cissé pronti a subentrare.

Il reparto offensivo arriva alla sfida con il morale alto. Nel 5-1 al Frosinone di domenica Pulisic è stato il migliore in campo e Ramos ha ritrovato la via del gol. Segnali incoraggianti per una squadra che in campionato viaggia a ridosso della vetta.

In Europa, invece, il cammino è più complicato: i punti servono per inseguire un posto nei playoff. Si gioca giovedì 26 novembre alle 18.45, con diretta su Sky Sport e NOW e differita su TV8 dalle 21. L'arbitro sarà l'inglese Chris Kavanagh, assistito al VAR dal connazionale Michael Salisbury. Dopo la trasferta al Pireo, il Milan tornerà a concentrarsi sulla Serie A con la gara di Verona.