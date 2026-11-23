Il Milan si prepara ad affrontare una settimana importante, con la trasferta contro l’Olympiacos in programma giovedì 26 novembre. Dopo il convincente 5-1 contro il Frosinone, Rúben Amorim spera di recuperare qualche elemento per ampliare le proprie possibilità di scelta. Le attenzioni sono rivolte soprattutto a Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, alle prese con percorsi di recupero differenti.

Tomori vicino al rientro, tempi più lunghi per Loftus-Cheek

Le notizie più incoraggianti riguardano Tomori. Il difensore inglese ha già ripreso a lavorare sul campo e potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo nel corso della settimana. La sua disponibilità per la partita europea resta però da valutare, anche in base alle risposte dopo il reinserimento in squadra.

Situazione diversa per Loftus-Cheek, che dovrà attendere ancora prima di conoscere con maggiore precisione i tempi del rientro. Il centrocampista prosegue il programma di recupero e sarà sottoposto a un nuovo controllo nelle prossime settimane.

Restano invece più lontani dal ritorno Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers. Per il difensore italiano e l'esterno belga il rientro è previsto nel 2027, mentre Chukwueze ha iniziato la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico all'anca sinistra. Amorim attende aggiornamenti, con l'obiettivo di ritrovare progressivamente le alternative necessarie per affrontare i prossimi impegni.