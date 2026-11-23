Il Milan si gode il successo contro il Frosinone e riparte con entusiasmo dopo la sosta per le nazionali. Il netto 5-1 conquistato a San Siro nella dodicesima giornata di Serie A ha restituito fiducia alla squadra di Rúben Amorim, protagonista di una prestazione convincente soprattutto nella ripresa. A prendersi la scena è stato Christian Pulisic, premiato come MVP della partita.

Pulisic trascina il Milan: arriva il riconoscimento

L’attaccante statunitense continua a rappresentare una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero. La sua capacità di muoversi tra le linee, creare superiorità e incidere negli ultimi metri lo rende un elemento prezioso per il gioco di Amorim. Il riconoscimento ricevuto dopo la gara contro il Frosinone conferma il peso del suo contributo nella vittoria.

Il Milan ha costruito il successo dopo un primo tempo chiuso sul 2-1, trovando poi altre tre reti nella seconda frazione. A segno anche Ardon Jashari e Alphadjo Cisse, protagonisti di una ripresa che ha permesso ai rossoneri di allargare il risultato e conquistare tre punti importanti.

Giovedì c’è l’Olympiacos: vietato fermarsi

La vittoria in campionato offre una spinta in vista del prossimo impegno. Giovedì 26 novembre il Milan tornerà infatti in campo in Europa League per affrontare l’Olympiacos in trasferta. Sarà un appuntamento importante per dare continuità al risultato ottenuto contro il Frosinone e provare a migliorare il percorso europeo.

Amorim dovrà sfruttare la fiducia ritrovata a San Siro, cercando di mantenere alta l’intensità anche lontano da casa. Il 5-1 rappresenta un segnale incoraggiante, ma adesso servirà confermarsi anche in Europa.