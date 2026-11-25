Il Milan vuole blindare uno dei talenti più interessanti della rosa prima che la Premier League passi dalle parole ai fatti. Al centro della trattativa c'è Alphadjo Cissé, attaccante classe 2006 che in pochi mesi è passato dall'essere un nome seguito dagli appassionati a una realtà della squadra di Amorim. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i contatti tra il club e l'entourage del giocatore proseguono da alcune settimane e, al momento, il clima è di fiducia.

Le cifre del possibile rinnovo

Cissé ha firmato con il Milan nel febbraio 2026 un contratto di quattro anni e mezzo, con scadenza al 30 giugno 2030. Attualmente guadagna circa 800mila euro a stagione, una cifra che non rispecchia più il rendimento mostrato in campo. L'ipotesi su cui si lavora, sempre secondo TMW, prevede. Restano da definire soprattutto i bonus, ma le parti sarebbero vicine.

A spiegare la fretta sono soprattutto i numeri. In questa stagione l'attaccante ha già segnato sei gol in Serie A e nove in tutte le competizioni, compresa l'ultima rete nel 5-1 di domenica contro il Frosinone. Dopo quella partita il giovane rossonero aveva sottolineato che era importante partire con l'atteggiamento giusto.

La Premier League resta alla finestra

Il Milan non vuole perdere tempo anche per le attenzioni provenienti dall'Inghilterra. Nelle scorse settimane Tuttomercatoweb aveva segnalato l'interesse di diversi club, contra i nomi citati e una valutazione del giocatore compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il rinnovo non renderebbe Cissé incedibile, ma permetterebbe alla società di rafforzare la propria posizione in caso di offerte e, allo stesso tempo, di ribadire la centralità del ragazzo nel progetto.

L'operazione avrebbe anche un risvolto economico importante. L'attaccante era arrivato dall'Hellas Verona nel mercato invernale per circa 8 milioni di euro più 2 di bonus: una cifra che oggi, alla luce delle valutazioni circolate, appare molto contenuta.

Il dossier Cissé si inserisce in una fase di movimento sul fronte dei contratti e della dirigenza. La società ha già messo in cima alla lista il rinnovo di Rabiot, mentre l'arrivo di Markus Krösche, ormai definito, potrebbe dare nuovo impulso alle trattative, come spiegato anche nell'approfondimento su cosa può cambiare a gennaio con il nuovo dirigente.