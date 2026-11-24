Il Milan desidera accelerare i tempi e mira a concludere il rinnovo del contratto di Adrien Rabiot prima delle festività natalizie

Adrien Rabiot, che ha segnato o fornito assist in sette partite consecutive, è diventato ormai un componente essenziale della squadra del Milan guidata da Ruben Amorim.

Nella sede di via Aldo Rossi si stanno mobilitando per garantirne la permanenza e prolungare il suo contratto fino al 2030.

Tra i più motivati a ottenere la sua firma c'è senza dubbio Gerry Cardinale, il quale, prima dell'ultima partita della stagione, aveva espresso le sue opinioni sul prolungamento del francese: "Amo Adrien, è tra i miei calciatori preferiti.

È straordinario.

Ho un grande rispetto per lui e la sua famiglia.

Stiamo comunicando e spero di giungere presto a una conclusione positiva.

Credo che debba diventare un simbolo per il Milan.

Potrebbe essere un dono di Natale per i tifosi?

Certamente, e lo sarà anche per me".

La Gazzetta dello Sport riporta stamattina riguardo al rinnovo di Rabiot: "Adrien passerà da un contratto che scade nel 2028 a uno nuovo che si estende fino al 2030 con un'opzione annuale. Dalla sua attuale età di 31 anni, rimarrà nel centrocampo rossonero fino ai 33-34, il periodo della sua piena maturità calcistica. Superati i trent'anni, meriterà anche un contratto più vantaggioso rispetto all'attuale, che gli garantisce tre milioni e mezzo per ogni stagione. È interessante notare che nell'estate del 2025, Rabiot fu acquistato per 7 milioni dal Marsiglia, dopo essere stato escluso dalla squadra a causa di una lite in allenamento con Rowe (ora all'Atalanta, in precedenza al Bologna): quella che può essere considerata un'ottima operazione".