Il Milan riparte nel migliore dei modi dopo la sosta per le Nazionali. Il 5-1 conquistato a San Siro contro il Frosinone regala entusiasmo alla squadra di Ruben Amorim, che può guardare con fiducia al prossimo impegno europeo. Tra i protagonisti della serata c'è anche Alphadjo Cisse, che al termine della partita ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di Milan TV.

Cisse: “Era importante partire bene dopo la sosta”

L'attaccante rossonero ha sottolineato soprattutto l'importanza dell'approccio alla partita e dei tre punti conquistati davanti al pubblico di San Siro.

“Ho iniziato con l'atteggiamento giusto. Era importante partire bene dopo la sosta per le Nazionali e sicuramente portare a casa questi tre punti ci darà una carica in più per giovedì”.

Cisse ha poi spiegato come ha interpretato la partita contro una squadra abituata a difendere uomo contro uomo, cercando di sfruttare gli spazi alle spalle della difesa avversaria.

“Loro hanno un sistema uomo contro uomo, quindi sfruttare la profondità era un po' la cosa migliore, così ho cercato di fare del mio meglio”.

Il gol convalidato dal VAR: la reazione di Cisse

Nel corso dell'intervista, il giovane rossonero è tornato anche sull'episodio della rete inizialmente sotto controllo della sala VAR. Una situazione che ha tenuto in sospeso l'esultanza, prima della conferma definitiva.

“Se non c'era il fuorigioco magari esultavo facendo qualcosa, però diciamo che in quel momento mi era stato segnalato fuorigioco, ma poi per fortuna l'hanno convalidato. Dopo un po' che stavano comunque controllando con la sala VAR, poco dopo ho visto subito il gol, quindi sono stato contento”.

Una serata positiva per Cisse e per tutto il Milan, che dopo il successo contro il Frosinone può concentrarsi sul prossimo appuntamento di giovedì con maggiore fiducia.