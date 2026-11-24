Milan, tutto pronto per Krosche. Subito al lavoro per gennaio: tra le priorità c'è anche un terzino sinistro

Dopo giorni di rumors e speculazioni, ora è ufficiale: Milan ed Eintracht Francoforte hanno raggiunto un'intesa per liberare Markus Krosche, che sarà nominato a breve come nuovo responsabile del settore calcistico dei rossoneri.

Nella giornata di ieri, le due società hanno scambiato la documentazione necessaria e il Milan si accollerà un'indennità di circa quattro milioni di euro più bonus per avere immediatamente il dirigente.

Questa mattina il Corriere dello Sport ha riportato che la strategia del Milan è di annunciare rapidamente il suo arrivo, in modo che possa già iniziare a pianificare le mosse per il mercato invernale durante il mese di dicembre. A gennaio, il club rossonero sarà molto impegnato poiché è fondamentale rafforzare la rosa e colmare alcune lacune evidenti. Tra le priorità c'è sicuramente l'acquisto di un terzino sinistro, poiché Pervis Estupinan non ha convinto e attualmente è in uscita, mentre Davide Bartesaghi è considerato da Ruben Amorim un attaccante esterno.

Krosche dovrà risolvere le questioni Inacio e Endrick

Per settimane si è parlato del potenziale arrivo di Gonçalo Inacio, ma nelle ultime ore il tecnico portoghese ha chiarito la situazione riguardo al difensore dello Sporting Lisbona: "Inacio è un giocatore di grande valore, ma abbiamo già Pavlovic e Diawara. Quest'ultimo è un giovane proveniente dalla seconda divisione francese, per lui abbiamo speso tre milioni, ma sta rispondendo bene, quindi dobbiamo continuare e considerare anche altri giocatori in altre aree". Per quanto riguarda l'attacco, il sogno di Gerry Cardinale continua a essere Endrick del Real Madrid. Inoltre, nel ruolo di trequartista, Bruno Fernandes suscita grande interesse, avendo dichiarato di non aver avviato alcuna trattativa per il rinnovo con il Manchester United e, pertanto, potrebbe andarsene in estate. Il Milan è in attesa, pronto ad agire nel caso in cui il portoghese lasci il club.