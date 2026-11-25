Ardon Jashari si prepara a prendere il comando del Milan nella sfida contro l'Olympiacos ad Atene e nel successivo incontro a Cagliari in Serie A. Un altro stop in casa rossonera, arrivato dopo il match con il Frosinone: anche il tenace Luka Modric ha dovuto arrendersi. Il campione croato ha avvertito un fastidio al muscolo retto femorale della coscia destra e sicuramente non parteciperà alla trasferta di Atene contro l'Olympiacos prevista per domani e probabilmente neppure al match del campionato di lunedì prossimo contro il Cagliari. A beneficiare di questa situazione, in termini sportivi, sarà Ardon Jashari, che avrà l'opportunità di mettersi in evidenza e di avere un ruolo costante in campo.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport dedica un articolo intero alle favorevoli possibilità per Ardon Jashari di ottenere finalmente un po' di tempo di gioco continuo e di acquisire ritmo, un aspetto che è spesso mancato nella sua avventura al Milan fino ad ora. La testata presenta un titolo che dice: "Occasione Jashari. Modric infortunato: la regia del Milan passa allo svizzero contro l'Olympiacos". Nel sottotitolo si specifica: "Il croato ha un infortunio muscolare alla coscia destra: niente Grecia e Cagliari. L'ex Bruges scatta dopo il suo primo gol in Serie A".