I rossoneri stanno cercando di pianificare il proprio futuro e farlo il prima possibile. Al momento il Milan deve ancora annunciare la nuova guida tecnica, anche se sembra essere nettamente favorito un coach come l'ex Crystal Palace, Glasner. Il secondo passo è quello di aggiungere alla propria dirigenza anche il nuovo direttore sportivo che avrà il compito di sostituire Igli Tare. Proprio in queste ore è emerso un nuovo profilo che è pronto per prendersi un posto da assoluto protagonista all'interno della società. Non perdiamo un istante e passiamo subito al nome che è stato messo sotto osservazione da parte della squadra.

Il nome nuovo per i rossoneri di Milano

Igli Tare

Un mercato che non dorme mai, ma una società che ha bisogno di mettere a referto il nome del direttore sportivo per iniziare a muoversi sia in entrata che in uscita. L'ultimo profilo osservato arriva direttamente dalla Turchia, ma ha anche avuto un precedente di primissimo livello in Germania con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Stiamo parlando di Devin Ozek. Una mossa che riporta il Milan a puntare su dei profili esteri e che potrebbero sorprendere sotto tutti i punti di vista. Non ci resta che capire se il dirigente attualmente svincolato (dopo la parentesi turca) apre definitivamente a questa operazione di mercato.

C'è l'apertura verso i rossoneri di Milano?

Serie A

Libero e di conseguenza con grande voglia di iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio. Ozek aprirebbe ai rossoneri e soprattutto si tratta di una grande chance per, ma soprattutto in una delleche possa offrire il nostro campionato. Adesso non resta che seguire attentamente l'avanzare di questa trattativa che potrebbe vivere in sinergia totale con quella che porta al nuovo tecnico per i rossoneri di Milano.