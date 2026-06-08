Solo una questione di tempo prima che i rossoneri di Milano possano iniziare a fare i primi e fondamentali annunci di mercato che scrivono la prossima stagione. Non sarà affatto semplice, visto e considerato che la squadra dovrà ripartire da zero per il terzo anno consecutivo. Una situazione atipica e soprattutto dovrà ripartire senza i ricchi bonus della Champions League tra le mani. Il primo punto scelto da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sembra essere quello del tecnico. Il profilo è stato selezionato e di conseguenza è solo questione di tempo prima che possa arrivare (a tutti gli effetti) l'annuncio ufficiale. Allo stesso tempo è Glasner che si sta muovendo e cercando di suggerire il nome del nuovo direttore sportivo al Milan. Tre i profili messi sotto osservazione, non perdiamo un secondo ed ecco le ultime.

Tre profili sotto osservazione

Rangnick

Da diverse stagioni il Milan sta cercando di assicurarsi le prestazioni dell'attuale commissario tecnico della nazionale austriaca. Le parti sembrano essere vicine come non mai, anche se tutto dipende dal coach che deve decidere se continuare il suo percorso con l'Austria o sposare definitivamente il progetto rossonero. Questione di poco tempo prima che possa arrivare una risposta definitiva. Adesso, però, passiamo al nuovo nome che potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane o meglio i due nuovi profili suggeriti direttamente dal quello che potrebbe diventare il nuovo coach.

I due nuovi profili del club rossonero

del Milan

Il primo nome messo sotto osservazione è quello che porterebbe in quel di Milano un dirigente del Bayern Monaco, più precisamente stiamo parlando diSe non dovesse andare a referto questa trattativa, c'è già un secondo nome sempre dalla Germania ma in questo caso sponda Lipsia e stiamo parlando diAdesso non possiamo fare altro che attendere