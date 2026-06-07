Il futuro di Christopher Nkunku e Santi Gimenez è tutto da scrivere. Gli attaccanti dei rossoneri di Milano, stanno cercando di scrivere il loro futuro e soprattutto di cercare di capire se il loro apporto sarà fondamentale nel corso della stagione che verrà. Non possiamo fare altro che cercare di capire quando potrebbe arrivare questa scelta e soprattutto quale sarà la decisione del team riguardo a due calciatori che hanno avuto una spesa importante attorno, ma al momento non sono ancora riusciti a fare la differenza. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere calciatore per calciatore quella che potrebbe essere la scelta finale.

La scelta finale della società

Santiago Gimenez, attaccante del Milan

Il punto è tutto da scrivere, Santiago Gimenez è costato più di 40 milioni di euro solo un anno e mezzo fa ma non è mai riuscito a prendersi il Milan sulle spalle nonostante le grandissime aspettative nei suoi confronti. Il centravanti ha bisogno di rilanciarsi e c'è da capire se lo farà con la casacca dei rossoneri sulle spalle oppure si opterà per una cessione nel corso di quest'estate. La decisione finale spetterà a quello che sarà il nuovo tecnico del Milan. Una decisione non semplice, ma che il club vuole prendere anche per pianificare il proprio futuro.

Da Gimenez a Nkunku

Milan

La situazione è molto simile anche perche è arrivato in quel di Milano gli ultimi giorni del mercato estivo e non è mai riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle nonostante. Adesso non resta che attendere la decisione finale su questa operazione ed anche in questo caso molto dipenderà da quelle che sono le idee del tecnico. Se sarà Glassner, non si sa ma sicuramente sarà il mister a decidere il futuro di questi due