Milan, infortunio per Calabria: quanto starà fuori e i tempi di recupero

Brutte notizie per Stefano Pioli che dopo la sosta potrebbe perdere una pedina importantissima per la sua fascia destra.

Perde un pezzo il Milan di Stefano Pioli. Direttamente dal ritiro della Nazionale arriva la notizia dell'infortuniodiDavideCalabria. L'esterno classe 1996 ha riportato un risentimento muscolare all'adduttore. Si tratterebbe comunque di una situazione sì più grave di una contrattura (in quanto presenta anche un versamento ematico) e meno severo di uno strappo (a differenza di quest'ultimo non presenta interruzione di continuità del muscolo). Si stanno valutando i tempi di recupero. Per problemi del genere solitamente il calciatore deve stare al riposo completo da alcuni giorni fino ad una settimana. Successivamente può gradualmente riprendere ad allenarsi e a giocare.