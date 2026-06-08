Santiago Gimenez potrebbe salutare in via definitiva i rossoneri di Milano. La squadra ancora in cerca di un tecnico, sicuramente dovrà sfoltire un attacco che presenta diversi elementi che non sono riusciti ad integrarsi perfettamente con il mondo milanista. Una situazione tutt'altro che semplice per un club che deve rifondare in diversi reparti, ma che si trova ancora senza la guida tecnica. Proprio per questo motivo, la società sta cercando di chiudere il prima possibile Glasner che ha aperto definitivamente al mondo Milan, anche se ci sono diverse voci sul possibile futuro di uno degli acquisti più importanti degli ultimi due anni. Tutti i dettagli sul futuro di Santiago Gimenez, che ha diversi interessamenti dalla Serie A.

Un ex rossonero tenta il colpaccio

Gennaro Gattuso

Non è ancora scattata l'ufficialità ma sembra che sarà proprio l'ex tecnico della nazionale italiana, la prossima guida dei biancocelesti di Roma. Una decisione che sorprende, ma che porta nella Capitale un tecnico che va a caccia di riscatto. Tanti i calciatori osservati, come detto in precedenza e tra questi sembra esserci proprio il bomber dei rossoneri. Santiago Gimenez piace (e non poco) al tecnico calabrese anche se si tratta di un affare tutt'altro che semplice da chiudere. Non possiamo fare altro che andare ai dettagli su questa trattativa.

I dettagli sulla trattativa di mercato

I rossoneri vorrebbero cedere Gimenez a titolo definitivo edi oltre 40 milioni fatto solo un anno e mezzo fa. I biancocelesti proveranno ad imbastire un prestito con diritto di riscatto, per avere sempre il "coltello dalla parte del manico".che deve ancora decollare e c'è da capire se effettivamente lo farà. Nulla è scritto, ma giusto annotare l'interesse di un team che potrebbe essere un diretto avversario per la qualificazione alle prossime competizioni europee.