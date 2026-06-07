Il Milan si sta avvicinando all'inizio della prossima stagione di campionato. Bisogna eliminare il prima possibile la chiusura di un'annata che era partita nel migliore dei modi, ma è terminata in maniera incredibile con la qualificazione in Champions League sfumata all'ultimo secondo. Nel frattempo si sta cercando di fornire alla società un nuovo tecnico ed una nuova guida, c'è un favoritissimo che è Glasner direttamente dall'Inghilterra. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere quale sarebbe il primo profilo che il tecnico vorrebbe portare in quel di Milano se dovesse riuscire a chiudere l'affare.

Il primo nome per l'attacco del Milan

Jean-Philippe Mateta

Il bomber del Crystal Palace è senza ombra di dubbio uno dei più legati al tecnico che ha portato la società per due anni consecutivi a prendersi la qualificazione ad una competizione europea. Jean-Philippe Mateta era già stato vicinissimo ad indossare la casacca rossonera nel corso di quest'inverno, ma è saltato tutto nel corso degli ultimi giorni di mercato poiché le condizioni fisiche non davano alcuna certezza. Logicamente non possiamo fare altro che cercare di capire quello che sarebbe il futuro della squadra ma soprattutto il costo che potrebbe avere un'operazione di questo tipo per il Milan di Cardinale.

Il costo dell'operazione per i rossoneri

il Milan

Il club rossonero sa che dovrà mettere sul piatto. I 40 che sono stati offerti nel corso della precedente estate potrebbero e dovrebbero essere limati, ma resta una trattativa decisamente importante e soprattutto. Sicuramente il tecnico potrebbe fare un importante lavoro di intermediazione che porterebbe la società rossonera di Milano a scavalcare agilmente tutte le concorrenti che potrebbero trovarsi sul cammino. Adesso non resta che attendere la possibile ufficialità del nuovo tecnico, anche se sembra essere solo questione di tempo prima che inizi questo