Nations League, le probabili formazioni di Olanda-Italia

MILANO – Questa sera, alle 20.45, l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo ad Amsterdam per sfidare l’Olanda nel secondo turno della Nations League. Come dichiarato dallo stesso CT azzurro, un successo sarebbe fondamentale per non perdere ulteriore terreno in classifica dopo il deludente pareggio con la Bosnia. Di seguito, le probabili formazioni.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Bergwijn, Depay, Promes. All. Lodeweges.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean. All. Mancini.

