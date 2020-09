News Milan – Mercato, idea da 45 milioni: “Maldini ha fatto l’offerta!”

News Milan, mercato: occhio al colpo a sorpresa, Maldini ci prova

MILAN NEWS – La prima settimana di mercato ha riservato grandi soddisfazioni ai tifosi rossoneri, con gli arrivi di Tonali dal Brescia e di Brahim Diaz dal Real Madrid. Uno dei dati maggiormente positivi degli acquisti fin qui compiuti è che peseranno in maniera poco rilevante sul bilancio di quest'anno: lo stesso regista lodigiano graverà soltanto 5 milioni sulle casse del Milan (la prima trance del prestito da 10 milioni da pagare in due anni). Questo significa che Maldini e Massara avranno ancora a disposizione un buon budget da investire per chiudere altri colpi. Sistemate le priorità a centrocampo e in attacco, c'è bisogno di blindare la difesa con acquisti giovani e di qualità. Il quotidiano portoghese O Jogo ha riferito di un ritorno di fiamma del Diavolo per Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, appetito anche da Liverpool, Arsenal e Manchester United. Il classe 2002 lusitano è un terzino sinistro che sa disimpegnarsi egregiamente anche nel ruolo di centrale. Il Milan avrebbe già bussato alla porta dei Leões biancoverdi offrendo 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, ma la risposta dei portoghesi è stata negativa. Nuno Mendes ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro: certamente se il club di Lisbona non dovesse transigere sulla cifra della clausola, ci sarebbero ben poche possibilità di vedere Nuno Mendes con una maglia diversa da quella biancoverde dello Sporting. Ma la situazione potrebbe cambiare sul finale di mercato. Staremo a vedere, ma la cosa che pare certa è che Nuno Mendes è un profilo che piace molto a Maldini, che di terzini ne capisce.