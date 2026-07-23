La trattativa tra il Milan e l’Aston Villa in merito al trasferimento di Pervis Estupinan nel club inglese sta vivendo una fase di stallo. A riportare la notizia è l’edizione odierna di Tuttosport. Stando infatti a quanto viene riportato dal quotidiano, Rubén Amorim avrebbe al momento congelato il trasferimento del terzino ecuadoriano in Premier League.

Il tecnico portoghese ha chiesto esplicitamente alla dirigenza di poter valutare l’esterno sinistro, prima di dare il definitivo via libera alla cessione. L’intervento dell’allenatore ha quindi bloccato un’operazione che sembrava ormai giunta alle fasi finali.

Estupinan ha già l’accordo con l’Aston Villa

Tra Pervis Estupinan e la società inglese, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c’è già una base d’accordo: per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2031, a 3 milioni di euro netti a stagione.

Mancherebbe invece l’intesa finale tra i due club. Il Milan era partito da una richiesta iniziale di 20 milioni di euro, a fronte di un’offerta dell’Aston Villa di 13 milioni. Il punto d’incontro era stato virtualmente trovato in una via di mezzo tra i 16 e i 18 milioni di euro più bonus, ma la decisione di Amorim al momento blocca tutto. Nelle prossime settimane scopriremo quindi quale sarà il futuro del terzino ecuadoriano.