Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti si è espresso sul futuro di Rafa Leao e sulle dinamiche di mercato del Milan. Il giornalista ha spiegato che qualche club sta monitorando il portoghese e di come la sua cessione sia fondamentale per le operazioni in entrata della società rossonera. Di seguito le sue parole:

“Per quello che riguarda Leao, non solo ci dovrebbero essere dei contatti con il Fenerbahce, l’offerta, ma c’è anche una voce in merito all’interessamento dell’Aston Villa. Notizia a cui io credo poco, ma è giusto riportarla. È da capire quale sia la reale consistenza di questo interessamento, però insomma se si incomincia a sentir parlare di interessamento per Leao è importante perché ripeto la sua cessione è la chiave di volta per poter ritornare in maniera importante sul mercato”.