Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha ormai raggiunto un accordo per un giovane difensore centrale del Troyes: si tratta di Sankhoun Diawara. L'affare tra le due società si è concluso per un importo di 2 milioni di euro. Difensore centrale robusto e potente, nella scorsa stagione ha accumulato 14 presenze (per un totale di 1. 048 minuti di gioco) in Ligue 2.

Inizialmente, l'acquisto del calciatore del 2006 era previsto per potenziare il Milan Futuro diretto da Sergio Navarro, ma la dirigenza del Milan sta valutando la possibilità di incorporarlo subito nella squadra principale con Ruben Amorim. Infatti, l'intento è quello di farlo sviluppare sotto la guida di Pavlović, a cui è molto simile nelle caratteristiche: anche Diawara è mancino e mostrato notevoli doti nella fase di costruzione, il che lo rende un potenziale sostituto naturale nel corso della stagione. La somma totale dell'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai tre milioni di euro.