Sfuma la suggestione di mercato del Milan: nella giornata di ieri è arrivata la notizia del rinnovo di contratto di Phil Foden con il Manchester City. Il centrocampista, che nelle ultime settimane era stato accostato al club rossonero, mette così fine ad ogni dubbio in merito al suo futuro. Il classe 2000, si è legato al club inglese fino al 30 giugno 2030, con un'opzione per un ulteriore anno.

Il talento inglese ha manifestato tutta la sua gioia ai canali ufficiali del club inglese: "È una sensazione incredibile. Essendo qui fin da piccolo, avendo fatto tutta la Academy fino alla prima squadra, giocare per il City è sempre stato il mio unico sogno. È tutto ciò a cui ho sempre pensato fin da bambino: giocare qui, vincere trofei. È semplicemente il club perfetto, un posto dove sono davvero felice e dove mi diverto ogni singolo giorno".