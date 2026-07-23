Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato il rinnovo contrattuale di Luka Modric per un’altra stagione.

Il comunicato del Milan

Luka Modrić ha firmato fino al 30 giugno 2027

AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.

Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi.

Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14.