Il Milanista

Le Pagelle

Le pagelle del Milan di Tiziano Crudeli.

Milan-Lecce / Le PAGELLE di Crudeli: "Maaaaaax!!!"

S. Palminteri

Maignan 6: praticamente inoperoso, passa una serata senza particolari interventi. Tomori 6: Sottil non crea grandi problemi, lui risponde con attenzione e ordine. Gabbia 7: Stulic viene cancellato con…

Le pagelle del Milan di Tiziano Crudeli.

Cagliari-Milan, le pagelle di Crudeli: "Mammamiaaaa!"

R. I. Milanista

Mike MAIGNAN 6 - Il Cagliari lo perdona un paio di volte, poi la sua partita diventa praticamente una formalità: mai davvero chiamato in causa. Fikayo TOMORI 6,5 - Ordinato e affidabile: sempre sul…

Le pagelle del Milan di Tiziano Crudeli.

Milan-Lazio, le pagelle di Crudeli: "Questa sera vi dico…”

R. I. Milanista

Maignan 7 – L’eroe del derby si conferma ancora: intervento prodigioso sul colpo di testa di Gila, poi si oppone anche a Zaccagni. Riflessi da campione. Tomori 7 – Pennella il cross che Leao deve solo…

Le pagelle del Milan di Tiziano Crudeli.

Inter-Milan, le pagelle di Crudeli: "Mammamiaaaaa!

R. I. Milanista

Maignan 8,5: semplicemente mostruoso. Illumina la serata di San Siro con interventi da copertina: volo prodigioso sul colpo di testa di Thuram al 4’, altra parata irreale al 32’ sul tentativo…

Le pagelle del Milan di Tiziano Crudeli.

Parma-Milan, le pagelle di Crudeli: "Dopo stasera vi dico che..."

R. I. Milanista

MAIGNAN 6,5 Per oltre mezz’ora guarda i compagni senza intervenire, poi si fa trovare pronto sulla girata di Delprato con una parata d’istinto. Incolpevole sul sinistro all’incrocio di Bernabé, mentre…

Le pagelle del Milan di Tiziano Crudeli.

Atalanta-Milan, le PAGELLE di Crudeli: "Vi dico che Allegri..."

R. I. Milanista

Maignan 7 – Sbaglia un’uscita col pallone nel primo tempo, ma rimedia subito opponendosi al tiro. Poi viene colpito sul primo palo da Lookman. Nel finale vola sul destro sotto la traversa di…