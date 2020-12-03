Milan-Como, le pagelle di Crudeli: "Questa sera vi dico…”
Ecco le pagelle de IlMilanista.it
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Maignan 6: praticamente inoperoso, passa una serata senza particolari interventi. Tomori 6: Sottil non crea grandi problemi, lui risponde con attenzione e ordine. Gabbia 7: Stulic viene cancellato con…
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Mike MAIGNAN 6 - Il Cagliari lo perdona un paio di volte, poi la sua partita diventa praticamente una formalità: mai davvero chiamato in causa. Fikayo TOMORI 6,5 - Ordinato e affidabile: sempre sul…
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Maignan 7 – L’eroe del derby si conferma ancora: intervento prodigioso sul colpo di testa di Gila, poi si oppone anche a Zaccagni. Riflessi da campione. Tomori 7 – Pennella il cross che Leao deve solo…
Maignan 8,5: semplicemente mostruoso. Illumina la serata di San Siro con interventi da copertina: volo prodigioso sul colpo di testa di Thuram al 4’, altra parata irreale al 32’ sul tentativo…
MAIGNAN 6,5 Per oltre mezz’ora guarda i compagni senza intervenire, poi si fa trovare pronto sulla girata di Delprato con una parata d’istinto. Incolpevole sul sinistro all’incrocio di Bernabé, mentre…
Maignan 7 – Sbaglia un’uscita col pallone nel primo tempo, ma rimedia subito opponendosi al tiro. Poi viene colpito sul primo palo da Lookman. Nel finale vola sul destro sotto la traversa di…
Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli al termine della partita tra Milan e Pisa
Scopriamo insieme le pagelle di Roma-Atalanta, match valido per la 14a giornata del campionato di Serie A. Di seguito i voti...
Scopriamo insieme le pagelle di Young Boys-Atalanta, match valevole per la fase a girone unico di Champions League
Le pagelle di Parma-Atalanta di questa sera. Con i voti ed il commento giocatore per giocatore dopo il match del Bentegodi
Le pagelle al termine della partita tra Torino e Milan, con commento e voto per ogni calciatore rossonero: il punto
Le pagelle al termine della partita tra Milan e Cagliari, con commento e voto per ogni calciatore rossonero: il punto
Le pagelle al termine della partita tra Milan e Genoa, con commento e voto per ogni calciatore rossonero: il punto
Scopriamo insieme le pagelle di Crudeli per il debutto in Champions League in questa stagione del Milan. L'avversario è il Salisburgo
In esclusiva per voi cari lettori e amici de IlMilanista.it, le pagelle di Tiziano Crudeli per Milan-Bologna, 3a giornata di Serie A
Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli in esclusiva per IlMilanista.it per Salernitana-Milan, settima giornata di ritorno della Serie A.
Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli in esclusiva per IlMilanista.it per Milan-Juventus, quarta giornata di ritorno della Serie A
Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli di Venezia-Milan, XXI giornata di Serie A, vinta dai rossoneri per 3 a 0 grazie ai gol di Ibra e Hernandez
Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli per Milan-Sassuolo 1 a 3. Una brutta e inaspettata sconfitta per i rossoneri
Ecco le pagelle del grande Tiziano Crudeli al triplice fischio di Milan Lazio 2 a 0, terza giornata di campionato
Tiziano Crudeli ha stilato le pagelle di Milan-Celtic per il Milanista.it