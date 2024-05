Spettatore non pagante per circa 56 minuti. Poi Prati lo impegna con un tiro rasoterra indirizzato all'angolino, su cui lui è bravo a distendersi e a deviare in angolo con la punta delle dita. Al 61' è attento sulla punizione di Deiola e poi anche sulla ribattuta. Incolpevole sul gol di Nandez. VOTO: 6,5